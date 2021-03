Champions League : Wolfsburgs Frauen unterliegen LFC Chelsea

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale bangen.

Budapest | Der deutsche Meister verlor im Viertelfinal-Hinspiel in Budapest gegen den englischen Topclub LFC Chelsea mit 1:2 (0:0) und benötigt damit im Rückspiel in einer Woche eine deutliche Leistungssteigerung. In der ungarischen Hauptstadt, in die die Partie wegen der strengen Corona-Bestimmungen verlegt worden war, brachten Samantha Kerr (55. Minute) und...

