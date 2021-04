Transfers : Wood verlässt HSV - Real Salt Lake bestätigt Verpflichtung

Der Rückkehr von US-Stürmer Bobby Wood vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV in seine Heimat ist perfekt.

Hamburg | Am Freitag bestätigte Real Salt Lake aus der Major League Soccer (MLS) die Verpflichtung des 28 Jahre alten Angreifers. Nach Angaben des Vereins erhielt Wood einen Vertrag bis 2023. Die Vereinbarung gilt vom 1. Juli an. Der Club aus Utah ist die erste MLS-Station in der Karriere des US-Nationalspielers. „Es war wirklich wichtig für mich, in eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.