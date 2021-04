BVB-Sportdirektor über Stürmer : Zorc: „Klare Planung“ mit Haaland für neue Saison

Sportdirektor Michael Zorc zeigt sich weiter zuversichtlich für einen Verbleib des umworbenen Top-Stürmers Erling Haaland bei Borussia Dortmund.

Dortmund | „Ich halte mich gerne daran, wie die vertragliche Grundlage aussieht und wie die direkten Gespräche geführt worden sind in der letzten Woche“, sagte der 58-Jährige in der ARD-„Sportschau“. „Wir haben die ganz klare Planung, mit Erling in die neue Saison zu gehen.“ Am 20 Jahre alten Norweger Haaland sind mehrere europäische Topclubs interessiert. Zu...

