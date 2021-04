Zu viele 96-Fehleinkäufe : Zu viele Fehleinkäufe: Hannover plant Transferrat

Fußball-Zweitligist Hannover 96 will in Zukunft offenbar einen Transferrat einrichten, um sich weniger Fehleinkäufe als in den vergangenen drei Jahren zu leisten.

Hannover | „Wir müssen professioneller werden, besser, verantwortungsbewusster. Und im Ergebnis sicherer“, sagte Mehrheitsgesellschafter Martin Kind in einer Talkrunde der Zeitung „Neue Presse“. Neben Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber ist nach Informationen des „Sportbuzzers“ auch der frühere 96-Kapitän und aktuelle 96-Aufsichtsrat Bastian H...

