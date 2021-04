Bundesliga : Zwei Bielefeld-Profis nach Corona-Fall in Quarantäne

Sergio Cordova vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld ist positiv auf Corona getestet worden.

Bielefeld | Der 23 Jahre alte Angreifer habe sich in der vergangenen Woche „wahrscheinlich bei einem privaten Besuch in einer öffentlichen medizinischen Einrichtung angesteckt“, teilte der Verein mit. Cordova habe sich „sofort in häusliche Quarantäne“ begeben. Gesundheitlich gehe es ihm gut, der Profi zeige keinerlei Symptome. Aus Sicherheitsgründen wurde auch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.