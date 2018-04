Muskelfaserriss : 1. FC Heidenheim vorerst ohne Kapitän Schnatterer

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss mindestens im kommenden Heimspiel gegen den SV Sandhausen auf seinen Kapitän Marc Schnatterer verzichten.

von dpa

23. April 2018, 16:46 Uhr

Der Topscorer des FCH zog sich im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin (1:1) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und fällt für die Partie gegen die Kurpfälzer am Sonntag (13.30 Uhr) aus. Das ergab eine Untersuchung am Montag, wie der abstiegsgefährdete Tabellen-14. mitteilte. Der 32-jährige Schnatterer stand in allen bisherigen Zweitliga-Partien der Heidenheimer auf dem Platz. Wie lange der Offensivspieler genau ausfällt, ist noch unklar.