2. Liga : 3:0 gegen Dresden - Paderborn setzt gute Saison fort

Aufsteiger SC Paderborn hat seine erstaunliche Saison in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Steffen Baumgart siegte zum Abschluss der Hinrunde mit 3:0 (0:0) gegen Dynamo Dresden und bleibt daheim weiter ungeschlagen.

von dpa

15. Dezember 2018, 15:04 Uhr

Paderborn liegt mit 25 Punkten und sechs Zählern Rückstand auf den Dritten Union Berlin weiter im Bereich des Relegationsplatzes. Ben Zolinski (54. Minute), Sven Michel (77.) und Philipp Klement (90.+3) erzielten die Tore für Paderborn. Dresden, das nunmehr seit fünf Spielen auf einen Auswärtssieg wartet, liegt mit 22 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Die Gastgeber waren schon im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft. Die erste Möglichkeit hatte aber Dresden durch Aias Aosman, der aber freistehend das Tor verfehlte (32.). Kurz vor dem Wechsel verpasste zweimal Bernard Tekpetey mit einem Kopfball und einem Schuss ans Außennetz eine mögliche Führung der Paderborner (40. und 45.). In der zweiten Hälfte stach die zweitbeste Offensive der Liga. Zolinski traf mit einem herrlichen Schuss nach einem Konter, Michel per Kopf, und Klement spitzelte den Ball in der Nachspielzeit über die Linie.