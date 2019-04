2. Liga : Abgang von HSV-Stürmer Lasogga am Saisonende wahrscheinlich

Der Abschied von Pierre-Michel Lasogga beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zum Saisonende ist sehr wahrscheinlich. Grund sind die deutlich geringeren Verdienstmöglichkeiten in Hamburg verglichen mit denen der Konkurrenz.

von dpa

04. April 2019, 13:20 Uhr

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung würde sich bei einem Aufstieg des HSV das Jahressalär des Torjägers mehr als halbieren. Grund sind die Gehaltsobergrenzen von maximal zwei Millionen im Oberhaus, die der HSV für die nächste Saison festgelegt hat. Lasogga erhält derzeit noch die Bezüge aus seinem Altvertrag, der zum Saisonende ausläuft. Die Hamburger wollen die früher üblichen Summen nicht mehr zahlen.

Denkbar ist erneut ein Wechsel nach England. In der vergangenen Saison spielte der 27-Jährige für den Zweitligisten Leeds United und erzielte zehn Treffer. In der laufenden Saison hat Lasogga bereits 13 Tore in der 2. Bundesliga und sechs im DFB-Pokal erzielt.

Sportvorstand Ralf Becker sagte über den Stand der Verhandlungen lediglich: «Wir sind im Austausch.» Der 48-Jährige bezeichnete Lasogga als «ganz wichtigen Spieler» und betonte: «Ich kann nicht sagen, ob in den nächsten Wochen noch etwas passiert.»