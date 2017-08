Tore durch Staude und Klos : Bielefeld feiert Zweitliga-Auswärtssieg in Fürth

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Das Team von Trainer Jeff Saibene setzte sich in Franken mit 2:1 (2:0) durch. In der Tabelle rangieren die Ostwestfalen mit sechs Punkten aus zwei Partien auf dem dritten Rang hinter Nürnberg und Union Berlin. Die Tore für die Gäste erzielten Keanu Staude (38. Minute) und Fabian Klos per Foulelfmeter (42.). Den nur zu Beginn und in der Schlussphase starken Fürthern reichte der Treffer von Nik Omladic (72.) nicht. Die Elf von Coach Janos Radoki verpatzte den Saisonauftakt mit zwei Niederlagen.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 17:27 Uhr