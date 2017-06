Start in Spielzeit am 28. Juli : Bochum eröffnet die Zweitligasaison gegen St. Pauli

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

Die Erstligaabsteiger SV Darmstadt 98 (gegen SpVgg Fürth) und FC Ingolstadt (gegen Union Berlin) starten jeweils mit Heimspielen. «Zum Auftakt ein Heimspiel zu haben, freut uns wahnsinnig», verkündete Darmstadts Cheftrainer Torsten Frings via Twitter.

Von den drei Zweitligaaufsteigern hat nur Holstein Kiel gegen den SV Sandhausen zunächst Heimrecht, der MSV Duisburg beginnt bei Dynamo Dresden und Jahn Regensburg bei Arminia Bielefeld. Zudem stehen am 1. Spieltag noch die Partien der Traditionsclubs Fortuna Düsseldorf gegen Eintracht Braunschweig und 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Kaiserslautern an.

In den ersten Heimspielen empfangen die Duisburger dann am 2. Spieltag den VfL Bochum zum Derby. Auch Regensburg darf sich zum Auftakt in der neuen Liga im ersten Heimspiel auf einen attraktiven Gegner freuen, wenn der 1. FC Nürnberg am 2. Spieltag anreist.

In der neuen Zweitligasaison finden am Freitag nur noch zwei Spiele statt, dafür mindestens drei am Samstag. Am Sonntag stehen nur noch drei Spiele auf dem Programm. Sollte in der Fußball-Bundesliga am Montag gespielt werden, finden am Samstag vier Zweitligaspiele statt.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 13:01 Uhr