2. Liga : Bochum siegt im Derby und hat weiter Aufstiegschancen

Der VfL Bochum hält nach einem Derby-Sieg weiter Kontakt zu den Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit einem 2:1 (2:0) am Dienstagabend gegen den MSV Duisburg feierten die Bochumer den zweiten Sieg im zweiten Rückrundenspiel.

von dpa

29. Januar 2019, 20:30 Uhr

Simon Zoller (13. Minute) und Patrick Fabian (21.) trafen vor 17.810 Zuschauern für den VfL. Havard Nielsens (79.) spätes Anschlusstor reichte nicht, um die fünfte Niederlage in Serie der abstiegsbedrohten Duisburger zu verhindern.

Der im Winter vom 1. FC Köln verpflichtete Zoller brachte Bochum früh in Führung, die Innenverteidiger Fabian wenig später per Kopfballtor ausbaute. Duisburg wirkte gehemmt und agierte erst in Hälfte zwei mutiger. Allerdings mangelte es dem MSV an Durchschlagskraft.

Lange Zeit hatte Moritz Stoppelkamp (58.) mit einem Volleyschuss die einzige Chance für den MSV - bis VfL-Torhüter Manuel Riemann patzte. Statt den Ball unbedrängt im eigenen Strafraum zu fangen, versuchte Riemann eine Faustabwehr. Diese misslang ihm aber gänzlich, so dass MSV-Neuzugang Nielsen den Ball zum 1:2 über die Linie köpfen konnte.