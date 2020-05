Re-Start nach Corona-Pause : Bundesliga-Geisterspiele an zwei Spieltagen im Free-TV

Zuschauer können beim Re-Start der Fußball-Bundesliga die Geisterspiele an den ersten zwei Wochenenden live im Free-TV sehen.

07. Mai 2020, 15:35 Uhr

Der Pay-TV-Sender Sky teilte mit, die Konferenz-Schalten der 1. Liga am Samstag und der 2. Liga am Sonntag am 26. und 27. Spieltag auf seinem frei zugänglichen Kanal Sky Sport News HD zu zeigen.