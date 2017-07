Kaderplanungen : Darmstadt 98 verlängert drei Verträge - Kapitän Sulu bleibt

vergrößern 1 von 2 Foto: Matthias Balk 1 von 2

«Aytac war in den vergangenen Spielzeiten ein ganz wichtiger Baustein und wird auch in den kommenden Jahren als Leader vorangehen und führen», wird Trainer Torsten Frings in einer Vereinsmitteilung des Fußball-Zweitligisten zitiert. Verteidiger Sulu spielt bereits seit 2013 für die Hessen und ist damit der dienstälteste Spieler im Kader.

Bereits zuvor hatte Darmstadt die vorzeitige Verlängerung der Verträge von Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Mittelfeldspieler Wilson Kamavuaka um zwei Jahre bis Juni 2020 bekanntgegeben.

Der 27 Jahre alte Kamavuaka war im Januar aus Griechenland nach Darmstadt gewechselt und kam in der Rückrunde in acht Partien zum Einsatz. Heuer Fernandes war im vergangenen Sommer vom SC Paderborn ans Böllenfalltor gekommen. Der 24-Jährige spielte in der Saison 2016/17 siebenmal in der Bundesliga für Darmstadt.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 16:28 Uhr