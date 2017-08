Ablöse unbekannt : Decarli wechselt von Eintracht Braunschweig nach Brügge

vergrößern 1 von 1 Foto: Susanne Hübner 1 von 1

«Als wir vor einigen Tagen das Angebot vom FC Brügge erhalten haben, haben wir uns damit auseinandergesetzt und sind zu dem Entschluss gekommen, Saulo nach Zahlung einer Ablösesumme abzugeben», sagte Braunschweigs Sportlicher Leiter Marc Arnold.

Wie viel Brügge für den 25 Jahre alten Schweizer zahlte, teilte der Club nicht mit. In diesem Sommer war er aus disziplinarischen Gründen in die zweite Mannschaft verbannt worden. In Brügge erhielt der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2020.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 19:36 Uhr