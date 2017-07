Mit Kaufoption : FC Ingolstadt leiht Stürmer Colak aus Hoffenheim aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Der 23-jährige Colak war in der vergangenen Saison an den SV Darmstadt 98 verliehen und erzielte in 22 Bundesligaspielen vier Treffer. Details zum Leihgeschäft wurden nicht bekanntgegeben. «Durch seine einsatzfreudige Spielweise sowie seine herausragende Teamfähigkeit passt er hervorragend in unsere Mannschaft», erklärte FCI-Coach Maik Walpurgis.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 10:50 Uhr