Nach ersten Corona-Fällen : Hannover 96 nimmt Training wieder auf

Hannover 96 will am Montag wieder mit dem Training in Kleingruppen beginnen. Das gab der Fußball-Zweitligist nun bekannt.

Avatar_prignitzer von dpa

05. April 2020, 14:39 Uhr

Die Niedersachsen waren Mitte März der erste deutsche Proficlub, der mit Timo Hübers und Jannes Horn zwei positiv auf das Coronavirus getestete Spieler vermeldete. Der kompletten Mannschaft wurde daraufhin eine zweiwöchige häusliche Quarantäne verordnet.

Am Montag «werden die 96-Profis über den Tag verteilt in mehreren Kleingruppen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten in der HDI Arena trainieren», heißt es in der Mitteilung des Clubs. «Alle notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln werden von Hannover 96 vor, während und nach dem Trainingsbetrieb sichergestellt.» Der Trainingsbetrieb im Stadion findet deshalb auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Auch die Fußballer des 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth kehren auf den Trainingsplatz zurück. Die beiden fränkischen Zweitligisten erhielten Genehmigungen, von Montag an unter strengen Auflagen wieder rudimentäre Teameinheiten abzuhalten. Vorgesehen sind dabei Übungen in «Kleinstgruppen», wie die Vereine mitteilten. Bislang waren nur Individualeinheiten möglich, die Mannschaft beim Club musste wegen des positiven Covid-19-Befunds von Abwehrspieler Fabian Nürnberger sogar zwei Wochen komplett in häusliche Quarantäne.