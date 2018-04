Nachfolger für Anfang : Holstein Kiel will sich bei der Trainersuche Zeit lassen

Zweitligist Holstein Kiel will sich bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Markus Anfang Zeit lassen.

von dpa

18. April 2018, 18:33 Uhr

«Erst wenn die Punkterunde vorbei ist, werden wir uns zum Thema Anfang-Nachfolger äußern», sagte Geschäftsführer Sport Ralf Becker in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt vor Medien. Als mögliche Kandidaten werden der ehemalige Stuttgarter Trainer Hannes Wolf und der aktuelle HSV-Coach Christian Titz gehandelt.

Noch-Holstein-Trainer Anfang, dessen Wechsel zum 1. FC Köln am Dienstag von beiden Clubs offiziell bestätigt worden war, will sich bis zum Sommer auf seine Tätigkeit bei den Kielern konzentrieren. Am Montag haben die Störche im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg die Chance, durch einen Sieg vom Relegations- auf den direkten Aufstiegsplatz zwei vorzurücken.