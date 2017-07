2. Fußball-Bundesliga : Ingolstadt gegen Union ohne Duo - Kittel und Cohen im Kader

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

Die zwei stünden im Kader für das Auftaktspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin, kündigte Trainer Maik Walpurgis an. Ein Einsatz über 90 Minute komme aber wohl nicht infrage. «Beide sind spät zur Mannschaft gestoßen. Daher können sie noch nicht bei 100 Prozent sein. Ihnen fehlt noch körperliche Substanz», sagte er am Donnerstag. Fehlen werden Moritz Hartmann und Max Christiansen jeweils wegen Oberschenkelverletzungen.

Der von den Zweitliga-Trainern als klarer Favorit genannte FCI freut sich auf den Beginn der Meisterschaft. «Wir spüren in der Mannschaft eine große Lust auf den Start», sagte Walpurgis, warnte aber vor den ebenfalls um den Aufstieg spielenden Berlinern. «Wir wissen, dass uns ein Gegner von großem Kaliber erwartet. Aber wir freuen uns, dass wir zu Hause eine so hohe Messlatte haben. Union hat alle Vorbereitungsspiele gewonnen und sich sinnvoll verstärkt.»

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 15:33 Uhr