2. Liga : Ingolstadt verlässt Abstiegsplätze: Zittersieg gegen Bochum

Der FC Ingolstadt nimmt den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga immer beherzter an. Nach dem 2:1 (2:0) gegen den VfL Bochum und drei Siegen in den vier Partien des neuen Jahres konnten die Oberbayern die direkten Abstiegsplätze erstmals seit dem 6. Spieltag verlassen.

von dpa

16. Februar 2019, 14:57 Uhr

Sonny Kittel war am Samstag vor 7464 Zuschauern im Ingolstädter Sportpark mit seinem Doppelpack (31./38. Minute) der umjubelte Matchwinner. Unter Jens Keller, dem dritten Trainer der Saison, gelangen dem FCI erstmals in dieser Saison zwei Siege am Stück. Bochum konnte lediglich durch Vitaly Janelt (72.) verkürzen.

Die Schanzer kompensierten sogar die Ausfälle der Leistungsträger Almog Cohen (Trauerfall) und Mergim Mavraj (krank). Nach der Pause gerieten sie allerdings ins Wanken. Da kamen die Bochumer ohne ihren Torjäger Lukas Hinterseer (Oberschenkelprobleme) zu weiteren großen Torchancen von Tom Weilandt (65.) und Simon Zoller (71.).

Bei Ingolstadt blitzte streckenweise Spielfreude auf. Das 1:0 von Kittel entsprang einem feinen Spielzug über den rechten Flügel mit Björn Paulsen und Thomas Pleds. An Kittels zweitem Treffer hatte Bochums patzender Torwart Manuel Riemann einen erheblichen Anteil.