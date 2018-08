2. Liga : Jahn Regensburg ohne Abschlussglück beim 0:0 gegen Kiel

Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga trotz einer Vielzahl an Torchancen einen Heimsieg gegen Holstein Kiel verpasst. Beim 0:0 vor 9700 Zuschauern in der Continental Arena fehlte dem bis zuletzt anrennenden Jahn das Glück im Abschluss.

von dpa

26. August 2018, 15:29 Uhr

Kapitän Marco Grüttner etwa traf in der 82. Spielminute mit einem Kopfball die Latte. Auch die Kieler kamen in einer munteren Partie zu einigen gefährlichen Schussversuchen. Kiel hat nach drei Spieltagen fünf Punkte auf dem Konto, Regensburg vier.

Jahn-Trainer Achim Beierlorzer hatte in der Aufstellung eine Überraschung parat. Er bot erstmals in dieser Saison in der Offensive Sebastian Freis auf. Der 33 Jahre alte Routinier war ein belebendes Element und erarbeitete sich mehrere gute Abschlussmöglichkeiten. Die Kieler spielten gefällig und versuchten es meist mit Distanzschüssen. Kiels Torwart Kenneth Kronholm parierte in der Schlussphase noch einen Volleyschuss von Marc Lais (83). Für Regensburg waren es unter dem Strich zwei verlorene Zähler.