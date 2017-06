2. Liga : Kaiserslautern leiht Baris Atik von 1899 Hoffenheim aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Der 22 Jahre alte Offensivspieler gab in der vergangenen Saison in Hoffenheim sein Debüt in der Bundesliga. Nach drei Einsätzen wechselte Atik im Winter auf Leihbasis zum österreichischen Erstligisten Sturm Graz. In 16 Spielen erzielte er fünf Tore.

«In Baris Atik kommt ein Spieler mit einer großen individuellen Qualität, der das Eins gegen Eins sucht und dadurch Freiräume schaffen kann», sagte Cheftrainer Norbert Meier. «Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten und bin mir sicher, dass er unser Offensivspiel bereichern wird.»

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 10:33 Uhr