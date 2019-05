2. Liga : «Kicker»: Mathenia verlängert Vertrag in Nürnberg

Torwart Christian Mathenia verlängert dem «Kicker» zufolge seinen Vertrag bei Bundesliga-Rekordabsteiger 1. FC Nürnberg.

von dpa

21. Mai 2019, 10:45 Uhr

Wie das Fachmagazin schrieb, wird der 27-Jährige seinen bis zum Sommer 2021 laufenden Kontrakt noch in dieser Woche langfristig ausdehnen. Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Mathenia gehörte in dieser Saison zu den Leistungsträgern beim fränkischen Fußball-Traditionsverein. Er war im vergangenen Sommer vom Hamburger SV nach Nürnberg gewechselt und soll bei der Rückkehr in die erste Liga mithelfen.