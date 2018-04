2. Liga : Nürnberg vergrößert Heidenheims Abstiegssorgen

Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg hat nach seiner Mini-Krise im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen wichtigen Sieg gefeiert.

von dpa

07. April 2018, 15:02 Uhr

Die Franken bezwangen am Samstag den 1. FC Heidenheim mit 3:2 (3:1) und sind als Tabellenzweite wieder bis auf drei Punkte an Spitzenreiter Düsseldorf dran. Hanno Behrens (30. Minute), Eduard Löwen (31.) und Marvin Stefaniak (38.) schossen innerhalb von wenigen Minuten den Erfolg des Clubs heraus, der zuvor fünf Partien lang ohne Sieg geblieben war. John Verhoek hatte die Gäste mit einem Fernschuss in Führung gebracht (29.), Nikola Dovedan (52.) machte es spannend. Durch die vierte Niederlage in Serie bleibt Heidenheim Drittletzter.