2. Liga : Regensburg erkämpft Heimsieg gegen Sandhausen

Regensburg (dpa) - Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren. Die Oberpfälzer setzten sich daheim gegen den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) durch.

Avatar_prignitzer von dpa

19. Oktober 2019, 15:02 Uhr

Zum Matchwinner wurde vor 11.342 Zuschauern Kapitän Marco Grüttner mit seinem Kopfball-Treffer in der 58. Minute. Die Regensburger zogen dank des zweiten Pflichtspielsieges in Serie in der Tabelle an Sandhausen vorbei und sind vorläufig Fünfter. Die Gäste aus Baden-Württemberg blieben indes auch im fünften Spiel nacheinander ohne Sieg und rutschten in die untere Tabellenhälfte.

Das Match, in dem der Jahn sein 130-jähriges Vereinsjubiläum feierte, bot zunächst nur ganz wenige Höhepunkte. Vor der Pause war die Begegnung von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägt, gefährliche Aktionen im Strafraum gab es fast gar keine. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber von Trainer Mersad Selimbegovic dann jubeln, als Grüttner eine Flanke von Chima Okoroji erwischte und zum Siegtreffer über Torwart Martin Fraisl hinweg einköpfte.

Sandhausen, das auf WM-Teilnehmer Rurik Gislason wegen eines Bänderriss im Knöchel verzichten musste, warf danach noch einmal alles nach vorne. Die disziplinierte Jahn-Elf aber rettete das Ergebnis über die Zeit.