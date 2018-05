Mittelfeldspieler : SV Sandhausen verpflichtet Emanuel Taffertshofer

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den defensiven Mittelfeldspieler Emanuel Taffertshofer verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt zur kommenden Saison vom Drittligisten FC Würzburger Kickers an den Hardtwald. Dort erhält er einen Vertrag bis 30. Juni 2020.

von dpa

03. Mai 2018, 16:11 Uhr

In Würzburg hatte Taffertshofer in der Saison 2016/2017 auch schon in der 2. Liga gespielt. «Emanuel ist ein gestandener Spieler, der seine Zweitliga-Tauglichkeit bereits bei den Kickers unter Beweis gestellt hat. Auch in dieser Saison gehört er zum absoluten Stammpersonal und zu den Leistungsträgern der Würzburger», sagte Sandhausens Geschäftsführer Otmar Schork.