Transfermarkt : Teuchert trainiert schon bei 96: Hannover-Leihe steht bevor

Fußball-Zweitligist Hannover 96 steht kurz vor der Ausleihe von Stürmer Cedric Teuchert vom FC Schalke 04. Der 22-Jährige trainierte bereits mit den Niedersachsen.

von dpa

01. Juli 2019, 17:05 Uhr

Die vertraglichen Formalitäten seien aber noch nicht vollständig geklärt, wie 96 via Twitter mitteilte. Bereits am Freitag hatte Teuchert Medienberichten zufolge den Medizincheck bei den Niedersachsen absolviert.

Teuchert war in der vergangenen Rückrunde bei Schalke kaum zum Einsatz gekommen. Mit acht Toren hatte er aber großen Anteil an der Qualifikation der deutschen U21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft. Für den Kader der EM, bei der die DFB-Nachwuchsauswahl im Finale am Sonntag 1:2 gegen Spanien verloren hatte, war Teuchert von Trainer Stefan Kuntz nicht berücksichtigt worden.