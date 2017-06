Leistungsträger : Torjäger Kutschke verlässt Dynamo Dresden

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Eisenhuth 1 von 1

«Wir haben Stefan eine längerfristige Perspektive auch über seine aktive Laufbahn hinaus aufgezeigt. Aber es war auch klar, dass eine Verpflichtung nach seinen überragenden Leistungen im vergangenen Jahr kein einfaches Unterfangen wird», sagte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

Kutschke kam im Januar 2016 zum damaligen Drittligisten. Er ist vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen gewesen. Kutschke hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Dresdner in die zweite Liga und gehörte auch in der vergangenen Spielzeit zu den Erfolgsgaranten im Dynamo-Team. In 32 Ligapartien erzielte Kutschke 16 Tore. Wohin er wechselt, wurde vorerst nicht bekannt.

08.Jun.2017