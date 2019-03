2. Liga : Wichtiger Auswärtssieg für Aue - Meier trifft für St. Pauli

Ein ganz frühes Tor beschert Aue einen wichtigen Auswärtserfolg. Gegner Sandhausen fällt dagegen auf den letzten Platz ab. St. Pauli und besonders «Oldie» Meier schießen sich auf das Derby gegen den HSV ein. Regensburg beendet die Heidenheimer Serie.

Dem FC Erzgebirge Aue ist im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein Befreiungsschlag gelungen. Durch den frühen Treffer von Pascal Testroet schon Sekunden nach dem Anpfiff legte Aue beim Tabellenletzten SV Sandhausen den Grundstein zum 3:0 (1:0)-Erfolg.

Erneut Testroet (69. Minute) und Jan Hochscheidt (82.) sorgten für die Entscheidung gegen den Tabellenletzten. Sandhausen findet keinen Ausweg aus der sportlichen Misere, der Abstieg rückt für die Kurpfälzer näher. Zumal die Konkurrenz schon am Freitag punktete.

Im Kampf um die Aufstiegsplätze kann sich der FC St. Pauli dagegen auf Alexander Meier verlassen. Der 36-Jähriger bescherte den Hanseaten am Samstag den 1:0 (0:0)-Auswärtssieg beim SC Paderborn. Schon in der Vorwoche hatte Meier das Siegtor gegen den FC Ingolstadt erzielt. Durch den neuerlichen Meier-Treffer ist der Tabellenvierte St. Pauli vor dem Derby am nächsten Spieltag gegen den Hamburger SV zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an den Stadtrivalen herangekommen. Im Derby wird St. Pauli aber Ersin Zehir fehlen, er sah am Samstag die Gelb-Rote Karte (87.).

Der HSV wurde in der Tabelle durch den 2:0 (1:0)-Erfolg von Union Berlin am Freitagabend bei Holstein Kiel auf Rang drei verdrängt. Der HSV spielt am Montagabend (20.30 Uhr/Sky) gegen Greuther Fürth.

Die Erfolgsserie des 1. FC Heidenheim ist dagegen am Samstag gerissen: Das 1:2 (0:1) gegen Jahn Regensburg ist die erste Pleite nach zuvor zehn Pflichtspielen ohne Niederlage. Marco Grüttner (44. Minute) und Sargis Adamyan (58.) erzielten die Treffer für die Gäste, Heidenheim reichte der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von Marc Schnatterer (50.) nicht zum Punktgewinn.

Bereits am Freitagabend feierte der MSV Duisburg einen späten 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg und verließ den letzten Tabellenplatz. Enis Hajri traf in der Nachspielzeit für den MSV, für den damit eine vier Partien andauernde Sieglos-Serie endete.