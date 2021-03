Corona-Fälle : Zweitligaspiel Kiel gegen Hannover 96 wird verlegt

Das für kommenden Freitag geplante Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und Hannover 96 ist verlegt worden.

Frankfurt am Main | Da sich beide Teams aufgrund von Corona-Fällen derzeit in Quarantäne befinden, hat die Deutsche Fußball Liga die Partie abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Bereits am vergangenen Wochenende waren das Gastspiel der Kieler beim 1. FC Heidenheim und das Heimspiel von Hannover gegen die Würzburger Kickers ausgefallen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.