27:26 gegen Veszprem : Gensheimer spielt mit Paris um Königsklassen-Titel

Der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft gewann in Köln mit seinem Verein Paris St. Germain das Halbfinale gegen das ungarische Spitzenteam Telekom Veszprem mit 27:26 (11:11) und steht erstmals wie auch Paris im Finale. Der Gegner für das Endspiel am Sonntag wird zwischen dem FC Barcelona und Vardar Skopje ermittelt. Beste Werfer im ersten Halbfinale des Final Four in der Kölner Lanxess Arena waren für den Sieger Gensheimer und Mikkel Hansen mit jeweils sieben Toren. Für den Vorjahresfinalisten traf Laszlo Nagy (6) am häufigsten.

Paris erwischte einen guten Start und konnte sich auch dank dreier Gensheimer-Treffer und des starken 40 Jahre alten Thierry Omeyer im Tor früh absetzen (7:4/13.). Doch die Ungarn kämpften sich zurück und hielten die umkämpfte Partie gegen das Weltklasse-Team aus Frankreich offen. Im zweiten Abschnitt konnte sich Paris einen kleinen Vorsprung erarbeiten, den der Favorit bis zum Abpfiff rettete.

