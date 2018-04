WTA-Turnier in Charleston : Görges trotz Finalniederlage wieder deutsche Nummer 1

Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Charleston das Endspiel verloren und ihren zweiten Turniersieg in dieser Saison verpasst. Die Bad Oldesloerin unterlag mit 2:6, 1:6 gegen die Niederländerin Kiki Bertens im Finale in gerade einmal 58 Minuten.

von dpa

09. April 2018, 08:02 Uhr

Trotzdem klettert die 29-Jährige in der Weltrangliste auf Platz elf und löst Angelique Kerber wieder als beste deutsche Spielerin ab. Die Kielerin ist nun die Nummer zwölf.

Stunden zuvor hatte Görges das Halbfinale gegen die an Nummer acht gesetzte Lettin Anastasija Sevastova mit 7:6 (7:5) und 6:3 gewonnen. Die Partie war am Samstag wegen Regens beim Stand von 4:4 abgebrochen und am Sonntag fortgesetzt worden.