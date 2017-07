Vor Grand Prix von Österreich : Hamilton über Vettel: «Immer noch sehr viel Respekt»

vergrößern 1 von 4 Foto: Valdrin Xhemaj 1 von 4







Zuvor hatte Vettel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz erneut um Entschuldigung für seine Aktion von Baku gebeten. «Ich habe in der Rennsituation überreagiert, ich bereue es, aber ich kann es nicht rückgängig machen», sagte der Ferrari-Fahrer.

Der Weltverband FIA hatte zuvor auf eine mögliche harte Zusatzstrafe für den Hessen verzichtet. In Aserbaidschan war er Hamilton bei einer Safety-Car-Phase gegen den Vorderreifen gefahren, nachdem er sich provoziert gefühlt hatte. Vettel hatte bereits per Telefon bei Hamilton um Entschuldigung gebeten. «Es liegt an Lewis, ob er mir das verzeiht. Der Respekt, den wir auf und neben der Rennstrecke füreinander haben, hilft uns dabei», sagte der 30-Jährige.

Hamilton sagte über das Gespräch mit Vettel: «Ich habe ihn gebeten, öffentlich zu sagen, dass ich nicht absichtlich gebremst habe. Das hat er getan, das hat mich sehr gefreut.»

06.Jul.2017