Handball : Drei Spiele der Handball-Luchse neu angesetzt

Frauen-Bundesligist Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten hat drei neue Heimspiel-Termine bekommen. Das Team von Trainer Dubravko Prelcec, das derzeit wegen 15 Corona-Infektionen rund um die Mannschaft nicht einsatzfähig ist, spielt nun am 6. April gegen die HSG Bad Wildungen, am 27. April gegen den SV Union Halle-Neustadt und am 4. Mai gegen die HSG Blomberg-Lippe. Alle Partien beginnen um 19.30 Uhr.

„Wir befinden uns in einer ungünstigen ...

