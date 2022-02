Europäischer Verband : Handball-Verband EHF schließt Russland und Belarus aus

Der europäische Handball-Verband EHF schließt sich anderen internationalen Sportfach-Verbänden an und hat Russland und Belarus wegen des Angriffs auf die Ukraine vorerst suspendiert.

Nach dem Beschluss des EHF-Exekutivkomitees dürfen weder die Nationalmannschaften noch Clubs aus den beiden Ländern an europäischen Wettbewerben teilnehmen. Mit dem Schritt folgt die EHF einer Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees. Betroffen ist beispielsweise in der Männer-Champions League Meshkow Brest aus Belarus. In der Königsklasse d...

