Lockerungen : Keine Zuschauerbeschränkung mehr bei Hamburgs Handballern

Handball-Bundesligist HSV Hamburg kann wieder auf die volle Unterstützung seiner Fans bauen. Wie der Club am Freitag mitteilte, können nach dem Wegfall der Corona-Beschränkungen wieder bis zu 3745 Zuschauer zu den Heimspielen in die Sporthalle Hamburg kommen. Der Zutritt erfolgt nach der 3G-Regel. Die FFP2-Maskenpflicht für Erwachsene bleibt bestehen.

Die nächste Partie in eigener Halle bestreitet die Mannschaft von HSVH-Trainer Torsten Jansen am 3. April gegen den SC DHfK Leipzig. Bereits am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) sind die Hanseaten im Auswärtsspiel beim TSV GWD Minden gefordert....

