Handball-Bundesliga : Kiel und Berlin bei Handball-Topspiel in Sondertrikots

Aus Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine werden der THW Kiel und die Füchse Berlin am Sonntag beim Spitzenspiel der Handball-Bundesliga jeweils in Sondertrikots auflaufen. Das gab der THW am Freitag bekannt. So wird der deutsche Meister am Sonntag (13.40 Uhr/NDR und Sky) mit einem Friedens-Symbol statt dem Sponsorenlogo auf seinen Trikots spielen. Auf den Hosen der Spieler wird eine ukrainische Flagge zu sehen sein.

„Alle Trikot-Partner des THW Kiel haben kurzfristig zugestimmt, bei diesem Spiel zugunsten der Friedensbotschaft auf ihre Präsenz zu verzichten, wofür wir ihnen von ganzem Herzen danken“, sagte Geschäftsführer Viktor Szilagyi....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.