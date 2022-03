EM-Qualifikation : Vertrauen für Bundestrainer Groener - Kein Spiel in Belarus

Die DHB-Frauen spielen im Kampf um das EM-Ticket innerhalb von 48 Stunden zweimal gegen die Niederlande. Der Verband will die Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer fortsetzen.

Vor dem Doppelpack der deutschen Handball-Frauen in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande räumte DHB-Sportvorstand Axel Kromer die letzten Zweifel an der Zukunft von Bundestrainer Henk Groener aus. „Die Entscheidung, dass wir mit Henk in die Zukunft gehen wollen, ist von Seiten des Verbandes gefallen“, verkündete Kromer. Zwar lässt das neue Arbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.