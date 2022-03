THW Kiel : Wiencek beendet Karriere in deutschem Handball-Nationalteam

Kreisläufer Patrick Wiencek von Rekordmeister THW Kiel beendet seine Karriere in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Wie die Kieler und der Deutsche Handballbund am Montag mitteilten, hat der 33 Jahre alte Kapitän des THW seine Entscheidung Bundestrainer Alfred Gislason in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Dies sei ihm „sehr schwergefallen“, sagte Wiencek. „Es war mir immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen“, betonte der Olympia-Dritte von 2016 nach mehr als zwölf Jahren und 159 Länderspielen mit 316 Toren im DHB-Trikot.

„Es waren tolle, spannende Jahre, die natürlich von Olympia-Bronze 2016 gekrönt waren. Aber auch die besondere Auszeichnung, die Nationalmannschaft als Kapitän in meine Heim-Arena führen zu dürfen, bleibt“, sagte der WM-Vierte von 2019, der zehn Jahre davor auch U21-Weltmeister geworden war. „Es ist extrem schade, dass sich Patrick Wiencek entschlosse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.