Vor Auftakt gegen Leipzig : Heidel stellt klar: Naldo und Höwedes bleiben Schalker

Benedikt Höwedes und Naldo werden in der am Wochenende startenden Bundesliga-Saison definitiv das Trikot des FC Schalke 04 tragen. Das stellte Sportvorstand Christian Heidel in Gelsenkirchen klar.