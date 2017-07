Aus auch für Lagen-Staffel : Heidtmann verpasst WM-Finale über 400 Meter Lagen

vergrößern 1 von 2 Foto: Jens Büttner 1 von 2

Marek Ulrich, Marco Koch, Marius Kusch und Damian Wierling wurden am Sonntag in Budapest in 3:35,26 Minuten 13. nach den Vorläufen. «Wir haben alle unser Bestes gegeben», sagte Koch. «Mehr war einfach nicht drin.»

Dieselbe Platzierung hatte zuvor Heidtmann über 400 Meter Lagen belegt. Der bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro disqualifizierte 22-Jährige hatte nach 4:17,68 Minuten angeschlagen und war damit gut fünf Sekunden langsamer gewesen als bei seinem deutschen Rekord von den Weltmeisterschaften 2015 in Kasan.

«Es war langsamer, als ich im Vorfeld gedacht habe», sagte er. «Ich wusste vorher, dass über den 400 Lagen ein großes Fragezeichen stehen, weil ich mich voll auf die Staffel vorbereitet habe. Da war das Ergebnis gut.» Mit der 4 x 200 Meter Freistil-Staffel hatte Heidtmann in der ungarischen Hauptstadt Platz neun belegt. Schnellster des Vorlaufs auf der 400-Meter-Lagen-Strecke war der US-Amerikaner Chase Kalisz in 4:09,79 Minuten.

von dpa

erstellt am 30.Jul.2017 | 11:06 Uhr