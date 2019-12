2. Liga : Heimsieg für Hannover - Osnabrück gewinnt auch in Kiel

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat am Samstag den ersten Heimsieg in der laufenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert.

07. Dezember 2019, 15:04 Uhr

Die Mannschaft des neuen Trainers Kenan Kocak kam trotz zweimaligen Rückstands zu einem 3:2 (1:1) gegen Erzgebirge Aue und verbesserte sich mit nunmehr 20 Punkten ins Tabellenmittelfeld. Drei Punkte mehr auf dem Konto hat Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück, der eine Woche nach dem Coup gegen den HSV mit 4:2 (1:2) bei Holstein Kiel gewann. Die Spielvereinigung Greuther Fürth beendete durch späte Tore zum 3:1 (1:0) gegen den VfL Bochum eine Serie von zuvor drei Spielen ohne Sieg.