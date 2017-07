Schwimm-WM : Hentke holt Silber über 200 Meter Schmetterling

Budapest (dpa) - Franziska Hentke hat bei der Schwimm-WM in Budapest die Silbermedaille über 200 Meter Schmetterling gewonnen. Die 28-Jährige schlug in der Duna Aréna nach 2:05,39 Minuten als Zweite an.