Euro-Start gegen Bilbao : Hertha-Spieler «aufgeregt» - Ibisevic in der Pflicht

Ibisevic und Co. wollen sich auch im nur zu einem Drittel gefüllten Olympiastadion den Spaß am Eurocup-Comeback nicht nehmen lassen. Der Kapitän will gegen den «attraktiven Gegner» Bilbao auch persönlich wieder in die Torspur finden. Ein anderer macht es derzeit besser.