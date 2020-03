Coronavirus : Höchstdotierte Golfturnier der Welt nun doch abgesagt

Das höchstdotierte Golfturnier der Welt, die Players Championship, ist wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nun doch abgesagt worden. Die Entscheidung teilte die PGA Tour mit, nachdem das Turnier bereits begonnen hatte.

Avatar_prignitzer von dpa

13. März 2020, 07:43 Uhr

Betroffen sind alle weiteren PGA-Veranstaltungen bis Ende März. «Jetzt - da die Situation sich weiter rapide verändert - ist das Richtige für unsere Spieler und Fans, eine Pause einzulegen», hieß es in der Stellungnahme.

Das Turnier in Ponte Vedra Beach ist nach den vier Majors der wichtigste Einzel-Wettbewerb im Golfsport und mit 15 Millionen US-Dollar dotiert. Bis auf den von erneuten Rückenproblemen geplagten US-Superstar Tiger Woods war die gesamte Welt-Elite in Florida am Start. Zunächst war der Plan, die letzten drei Runden ohne Zuschauer auszutragen.

Nicht gespielt werden auch die Valspar Championship in der Nähe von Tampa Bay, das Dell Match Play in Austin und die Valero Texas Open in San Antonio.

Angaben zum legendären Masters in Augusta (9. bis 12. April), dem renommiertesten Golf-Turnier der Welt, gab es nicht. Das Masters fällt in den von US-Präsident Donald Trump genannten Zeitraum, in dem Reisende aus Europa nicht in die USA dürfen.