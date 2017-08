Medizincheck in Turin : Höwedes-Transfer zu Juventus vor Abschluss

vergrößern 1 von 2 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 2

Der Kumpel verlässt seinen Herzensclub. Nach 16 Jahren beim FC Schalke 04 ergreift Fanliebling Benedikt Höwedes wohl aus gekränktem Stolz die Flucht.

Die Absetzung als Mannschaftskapitän, der Verlust seines Stammplatzes und das dadurch bedingte schlechte Verhältnis zum neuen Trainer Domenico Tedesco veranlassten den Weltmeister zum Wechsel Richtung Juventus Turin. «Es geht nur noch um kleine Details, Bene kann zum Medizincheck nach Turin fliegen», bestätigte Schalke-Manager Christian Heidel der Zeitung «RevierSport».

Der italienische Fußball-Rekordmeister twitterte bereits ein Bild des 29-jährigen Höwedes vor dem obligatorischen Medizincheck. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption. Dem Vernehmen nach zahlt der Club von Nationalmannschaftskollege Sami Kherida zunächst vier Millionen Euro Leihgebühr für Höwedes. Bei einer entsprechenden Anzahl an Einsätzen würde er zum festen Neuzugang. Mit möglichen Bonuszahlungen soll sich das Transfervolumen auf insgesamt rund 20 Millionen Euro belaufen. In Turin soll Höwedes die zum AC Mailand gewechselte Stammkraft Leonardo Bonucci ersetzen.

Viele Schalker Anhänger tun sich mit dem Abgang des Nationalspielers jedoch schwer. In insgesamt 240 Bundesligaspielen im königsblauen Trikot erwarb sich Höwedes beim heimischen Publikum einen Ruf als zuverlässiger und bodenständiger Kämpfer. Eigenschaften, die im Revier seit jeher einen hohen Stellenwert genießen. Als Höwedes im Februar 2016 seinen Vertrag bis 2020 verlängerte, sammelte er bei den Fans mit einem emotionalen Treueschwur zusätzliche Sympathien: «Die Kohle geht, die Kumpel bleiben. Ich habe den Vertrag mit pochendem Herzen unterschrieben.»

Angesichts dieser großen Verbundenheit zwischen dem Anhang und dem altgedienten Profi wird der Wechsel zur heiklen Personalie - vor allem für Trainer Tedesco. Schon der Entschluss des Fußball-Lehrers, die Hierarchie innerhalb des Teams zu verändern und das Kapitänsamt von Höwedes auf Ralf Fährmann zu übertragen, sorgte für lebhafte Debatten. Dass der Weinzierl-Nachfolger in den ersten Saisonspielen auf Höwedes verzichtete, befeuerte die Diskussionen zusätzlich. Auf erste Wechselgerüchte reagierte Tedesco emotionslos: «Reisende soll man nicht aufhalten.»

Vielleicht trug auch diese knappe Aussage des Trainers dazu bei, dass die Schalker Fans ihre Wertschätzung für den Ausgebooteten demonstrativ zum Ausdruck brachten. «Respektvoller Umgang mit einem verdienten Spieler» - das war am vorigen Wochenende beim Auswärtsspiel in Hannover auf einem Banner zu lesen. Das kam bei Höwedes gut an. Obwohl er keine Spielminute bestritt, machte er sich nach dem Schlusspfiff auf den Weg Richtung Fantribüne. Einen Tag später bedankte er sich auf Facebook für den «riesigen Support». Viele Insider deuteten diese Aktionen als Abschiedsgesten.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 12:30 Uhr