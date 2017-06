Führungsduo bleibt : Hoffenheim: Coach Nagelsmann und Sportchef Rosen verlängern

vergrößern 1 von 2 Foto: Uwe Anspach 1 von 2

Rosen band sich bis 2020 an die TSG. Beide Personalien gab der Verein bekannt. «Ich verspüre große Lust und Vorfreude auf die bevorstehenden Herausforderungen», sagte Nagelsmann, der die Hoffenheimer im Februar 2016 als jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte auf dem vorletzten Tabellenplatz übernommen hatte und dann in der abgelaufenen Saison in die Champions-League-Qualifikation führte.

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 10:03 Uhr