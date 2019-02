Ski-WM : Jansrud Abfahrts-Weltmeister - Svindal zum Abschied Zweiter

Aksel Lund Svindal hat seine erfolgreiche Karriere als Skirennfahrer mit einer WM-Medaille in der Abfahrt beendet. Nach 30 gestarteten Fahrern lag der 36-Jährige in der Abfahrt nur 0,02 Sekunden hinter seinem norwegischen Teamkollegen Kjetil Jansrud auf Rang zwei.

von dpa

09. Februar 2019, 14:29 Uhr

Auf Platz drei kam am Samstag Vincent Kriechmayr aus Österreich. Für Svindal war es in Are im letzten Rennen seiner Karriere unter den Augen des norwegischen Königspaares die 13. Medaille bei einem Großereignis.