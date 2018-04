Nach Abstieg in 3. Liga : «Kann nur ein Ziel geben»: FCK peilt Wiederaufstieg an

Der 1. FC Kaiserslautern peilt nach dem Absturz in die 3. Liga die direkte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga an.

28. April 2018

«Es kann für diesen Verein nur ein Ziel geben: sportlich und auch wirtschaftlich der Aufstieg», sagte Sportdirektor Boris Notzon einen Tag nach dem Abstieg und betonte: «Wir wollen von der Qualität her eine Zweitliga-Mannschaft zusammenstellen.» Das geplante Budget von knapp fünf Millionen Euro für die kommende Saison sei «für Drittliga-Verhältnisse ein guter Etat».

Der Abstieg des viermaligen deutsche Meisters und Fritz-Walter-Clubs steht seit der 2:3-Niederlage vom Freitagabend bei Arminia Bielefeld fest. «Natürlich konnte man sich auf diese Situation vorbereiten, sportlich aber war das für alle von uns der schlimmste Tag in der Karriere», sagte Kapitän Christoph Moritz. Die Fans des FCK hatten sich ebenfalls lange darauf eingestellt: Das Training der Reservisten am Samstag auf dem Betzenberg fand praktisch ohne Zuschauer statt.