Drama beim Ocean Race : Keine Hoffnung mehr für verunglückten Segler

Für den beim Volvo Ocean Race verunglückten Segler John Fisher besteht keine Hoffnung mehr auf Rettung. «Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass wir John auf See verloren haben», teilten die Veranstalter mit.

von dpa

27. März 2018, 12:48 Uhr

Fisher war auf der siebten Etappe des Rennens um die Welt nahe der Grenze zum Südpolarmeer über Bord gegangen. Im Sturm war der mit einem Überlebensanzug bekleidete 47-jährige Brite vom Team Sun Hung Kai/Scallywag aus Hongkong von einer Welle von Deck gespült worden. Der Vorfall geschah rund 1400 Seemeilen entfernt von Kap Hoorn.

Eine umgehend eingeleitete Such- und Rettungsaktion der Crew unter dem Kommando des australischen Skippers David Witt blieb in der tobenden See ohne Erfolg. Insgesamt sechs Yachten waren am 18. März in die siebte Etappe vom neuseeländischen Auckland nach Itajai in Brasilien gestartet.