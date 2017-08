Tennis-Weltrangliste : Kerber nur noch Sechste der Welt - Zverev klettert

vergrößern 1 von 2 Foto: John Minchillo 1 von 2

Das geht aus dem am Montag, dem 21. August, veröffentlichten neuen Ranking hervor. 2016 hatte Kerber beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in New York ihren zweiten Major-Titel gefeiert und war erstmals Nummer eins der Welt geworden.

Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev machte dagegen trotz seines frühen Ausscheidens beim Masters-Turnier in Cincinnati einen Rang gut und kletterte als neuer Sechster der Welt so hoch wie noch nie. Der 20-jährige Hamburger dürfte damit bei den am kommenden Montag beginnenden US Open Platz vier der Setzliste einnehmen. Denn die vor ihm geführten Novak Djokovic aus Serbien und der Schweizer Titelverteidiger Stan Wawrinka haben ihre Saison verletzungsbedingt vorzeitig beendet.

Der Spanier Rafael Nadal hat nun auch offiziell wieder die Weltranglisten-Führung vor dem Schotten Andy Murray und Roger Federer aus der Schweiz inne. Bei den Damen steht weiterhin US-Open-Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova ganz oben. Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep verpasste es mit der Endspiel-Niederlage von Cincinnati, die Tschechin abzulösen.

erstellt am 21.Aug.2017 | 08:57 Uhr